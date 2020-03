Emergenza Coronavirus. Meta e Sant’Agnello chiudono i negozi alimentari all’improvviso per la domenica , domani aperti solo a Piano di Sorrento. E’ un errore: sarà caos.

Dopo Meta anche Sant’Agnello last minute di sabato sera comunica a tutti i commercianti la chiusura per la domenica. Si tratta di una chiusura, secondo noi di Positanonews, sbagliata: è fonte di panico nei cittadini, i quali comunque avevano il diritto di fare una spesa domenicale rispettando le norme e la distanza di un metro. Inoltre, presa così all’improvviso, è una decisione presa a macchia di leopardo. Piano di Sorrento è l’unica in cui i negozi saranno aperti, per cui si presenta il rischio che ci vada più gente del solito, perché qualche cittadino di Meta e di Sant’Agnello potrebbe voler andare, diventando così una situazione, secondo noi, ingestibile.

E’ un errore, secondo noi, chiudere supermercati, mercati e limitarne gli orari, perché, secondo calcoli statistici, come abbiamo sentito anche da vari supermercati che abbiamo intervistato e che preferiscono mantenere l’anonimato, sarebbe preferibile allungare, invece, l’orario, in modo che le persone abbiano la possibilità di spalmarsi nel corso della giornata. Se si concentra il tutto in pochi giorni ed in poche ore, inevitabilmente le persone si accalcheranno, cerando confusione.

Bisogna rispettare la distanza e l’uso delle mascherine, spalmare durante la giornata i clienti. Ad esempio, oggi pomeriggio i supermercati erano tranquilli, per cui noi di Positanonews invitiamo ad andare a fare la spesa prima che i negozi chiudano, soprattutto essendo che domani tra l’altro saranno chiusi. Cerchiamo tutti di non perdere il buonsenso anche in questa situazione di emergenza.