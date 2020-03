Maiori, Costiera Amafitana. Emergenza Coronavirus, Maiori si reinventa nel momento di difficoltà: ecco l’Italia Unita. Il video, realizzato da Francopio Pellegrino, che ha creato un gruppo su Facebook chiamato #UnitiControilCoronavirus, mostra la realtà in cui l’Italia si trova in questo momento, in seguito all’emergenza coronavirus ed al decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i suoi cittadini che non si scoraggiano, trovando continuamente modi di reinventarsi anche nei momenti di maggiore difficoltà.