Emergenza Coronavirus. In Italia ed in Francia Amazon accetterà solo gli ordini di prodotti di prima necessità

In questo periodo di isolamento in casa per tutti gli italiani sono aumentati gli ordine online, spesso di oggetti non necessari. Insomma, si ordina qualcosa per coltivare un hobby e per “ingannare il tempo”. E dove acquistare se non nel più grande “magazzino” online ovvero Amazon? Si trova di tutto, per tutti i gusti e tutti i prezzi e la merce in pochi giorni arriva nelle nostre case. Ma adesso le cose cambiano perché Amazon ha deciso di limitare gli ordini. Sarà quindi ancora possibile ordinare ma bisognerà concentrarsi su prodotti che hanno la massima priorità. Il servizio di ecommerce comunica che, a partire da oggi 21 marzo, smetterà temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr. La decisione, infatti, è valida sia per l’Italia che per la Francia e consentirà di gestire gli ordini più importanti cercando di farli arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile. La società precisa che tutti gli ordini già confermati saranno regolarmente consegnati.