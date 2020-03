Emergenza Coronavirus, il gruppo di minoranza del gruppo “Anacapri Responsabile” rinuncia al gettone di presenza

Stante il momento di emergenza legato al Coronavirus che sta mettendo in difficoltà economica diverse persone ritrovatesi temporaneamente senza lavoro, il gruppo di minoranza “Anacapri Responsabile” – formato dai consiglieri comunali Stefania Pelli, Scotti Pietro, Iachel MariaRosaria e Fiore Francesco – ha inviato una lettera al sindaco nella quale comunica di rinunciare, con effetto immediato, al gettone di presenza sia per il consiglio comunale che per le commissioni consiliari, consapevoli che si tratta di solo una piccola goccia nell’oceano. Invitano, altresì, il primo cittadino a destinare le corrispettive somme, seppur irrisorie, ad un capitolo di bilancio da utilizzarsi ai fini sociali visto il periodo di particolare disagio per una buona fetta di concittadini.