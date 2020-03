Emergenza coronavirus. Emanate due nuove ordinanze: obbligo di restare in casa e sospensione di servizi ambulatoriali e domestici a domicilio non essenziali.

Emanate oggi, dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, due nuove ordinanze. La prima ha lo scopo di chiarire i possibili spostamenti: si sottolinea l’obbligo per tutti i cittadini di restare in casa, nelle proprie abitazioni. Le uniche eccezioni possono essere per motivi lavorativi, motivi sanitari, e comprovate situazioni di necessità. L’ordinanza sarà valida fino al 25 marzo, ed i trasgressori rischiano denunce, ammende e quarantene obbligatorie. Qui l’ordinanza.

La seconda, vede invece la sospensione immediata, fino al 3 aprile, delle attività sanitarie ed assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati, tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali, i servizi ambulatori e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica fatta eccezione di quelle urgenti. Di seguito l’ordinanza.