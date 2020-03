Emergenza coronavirus. Donato all’ospedale di Sorrento un modulo per i controlli

Un modulo per le verifiche pre-triage di eventuali pazienti affetti da coronavirus, è stato donato all’ospedale di Sorrento dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento. La struttura affianca quella già operativa da giorni nell’area antistante il nosocomio, e l’obiettivo è quello di limitare il più possibile la diffusione del virus e di proteggere pazienti e operatori presenti nelle aree di emergenza-urgenza.

L’invito, in caso di sintomi da Covid-19, resta quello di restare in casa, chiamare il medico di famiglia, il pediatra, la guardia medica, o il numero verde regionale 800909699. Accedere al pronto soccorso, senza prima averlo concordato con il medico, potrebbe infatti contagiare altre persone.

L’iniziativa a favore della collettività, segue in ordine di tempo l’acquisto di dodicimila mascherine, calzari, tute idrorepellenti e gel disinfettante, per il plesso ospedaliero, promossa e partecipata anche da Federalberghi Penisola Sorrentina.

Nelle prossime ore è inoltre previsto l’avvio di un servizio domiciliare per la spesa, che sarà attivato con modalità che saranno tempestivamente comunicate.