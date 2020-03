Emergenza Coronavirus . Diventa volontario Temporaneo con la Croce Rossa anche in Costiera amalfitana In questo delicato momento di emegenza nazionale la Croce Rossa Italiana ha attivato il “Volontariato Temporaneo” permettendo così a tutti, dopo una breve formazione online, di poter supportare le attività dell’Associazione a favore della popolazione.

Cosa può fare il Volontario temporaneo?

A seconda delle proprie disponibilità e delle esigenze del territorio si potrà partecipare alle attività di consegna dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili.

Questo è il primo servizio attivato dall’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Costa Amalfitana per la popolazione della Costiera Amalfitana. Nei comuni di Vietri sul Mare e Positano attualmente stiamo effettuando l’iniziativa CRI PER TE (servizio spesa e farmaci a domicilio per anziani e disabili soli). Mentre nel Comune di Praiano il servizio Pronto Farmaco dove è previsto il ritiro della ricetta presso il medico di base e la consegna dei farmaci al domicilio di anziani e disabili. A Positano, con il Comune, si effettuano consegne di alimentari e farmaci a persone in difficoltà

Come aderire?

Basta compilare il form all’indirizzo https://volontari.cri.it/ o chiamare al cellulare del Comitato di Costa Amalfitana 331.589.34.25 per ottenere maggiori informazioni.

Chi può diventare Volontario temporaneo?

Tutti i cittadini, maggiorenni, che godono di un buono stato di salute. – Chi non è già Volontario della Croce Rossa.

In cosa consiste la formazione?

Il corso di formazione sarà svolto online con una durata dai 30 ai 120 minuti.