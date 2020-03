Emergenza Coronavirus. Disposta la quarantena per tutto il Comune di Ariano Irpino. Quarantena per tutta la popolazione e divieto di entrata e uscita per il Comune di Ariano Irpino.

Visto l’aumento dei contagi verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino. Si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio.

Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze.

Qui l’odinanza n 17