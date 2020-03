Emergenza Coronavirus, De Luca: “Problema serio, non tutti hanno capito. Urge cambiamento radicale stili di vita”

Il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato, attraverso la propria pagina ufficiale Facebook, un messaggio chiaro e diretto nei confronti dei campani per quanto riguarda degli accorgimenti da portare avanti a causa dell’emergenza Coronavirus.

“E’ arrivato il momento di dire che siamo di fronte ad un problema serio che richiede comportanti responsabili da parte di tutti e un cambiamento radicale delle abitudini di vita -ha dichiarato De Luca- Senza l’aiuto e la collaborazione di ogni cittadino diventerà molto più difficile contrastare la diffusione del virus.

“Siamo difronte ad un problema serio, forse non tutti hanno capito questa verità elementare. Un problema serio che richiede comportamenti responsabili da parte di tutti e un cambiamento radicale delle abitudini di vita. Evitare al massimo contatti sociali, rimanere di più a casa, quando si va a fare la spesa deve andare solo una persona per famiglia. Molti concittadini non hanno capito che bisogna evitare luoghi con assembramenti, ho appreso che di sera bar e pub nei centri storici accolgono decine, centinaia di ragazzi, senza rispettare la distanza di un metro tra un ragazzo e l’altro. Non è tollerabile”.