Emergenza Coronavirus. Costiera Amalfitana blindata: controlli ai varchi della Costiera. Misure di prevenzione sanitaria. Controlli ai varchi della Costiera per tutti i mezzi in transito. La Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana ha organizzato posti di controllo continuativo da parte delle forze dell’ordine per impedire l’accesso in Costiera a chiunque non ne abbia titolo.

La misura è in applicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 20020 che dispone per tutti il divieto di spostarsi in un comune diverso da quello in cui ci si trova, con qualsiasi modalità di trasporto, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

I controlli saranno dislocati ad ognuno dei varchi di accesso:

Vietri

Tratto Cetara – Erchie

Capodorso

Valico di Chiunzi

Bivio di Positano

Tunnel di Agerola

Lungo tutta la statale 163 le forze dell’ordine garantiranno ulteriori pattugliamenti di controllo.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle nuove disposizioni, con lo stesso senso di responsabilità dimostrato sino ad oggi dalla popolazione della Costiera.