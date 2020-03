Positano, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus. Continuano i controlli a Positano: una decina di persone fermate a Montepertuso. I Carabinieri e la Polizia Municipale sono continuamente al lavoro su tutto il territorio in questi giorni di emergenza dovuti al Coronavirus. Anche se la maggior parte dei cittadini ha recepito in maniera seria le direttive del Governo, che obbliga a rimanere nelle proprie abitazioni, salvo motivi di comprovata emergenza, lavoro o salute, muniti del modello di autocertificazione, i controlli non smettono.

Nella giornata di oggi, a Montepertuso, una decina di persone sono state fermate proprio per i controlli.

Ricordiamo che, se sorpresi a circolare per le strade senza una valida motivazione, si rischiano denunce, sanzioni penali e quarantena obbligatoria, come imposto dall’ordinanza n. 15 del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.