Emergenza Coronavirus. Conte: “Nuovo intervento da 25 miliardi per imprese e cittadini”. Durante il suo discorso Conte ha annunciato l’arrivo di un nuovo decreto per sostenere imprese e famiglie da 25 miliardi. “La diffusione del virus ha innescato in Italia e in Ue una crisi senza precedenti che ci sta costringendo ad una prova durissima”, ha detto.

Ha parlato di uno sforzo straordinario di medici ed infermieri. “Nei giorni scorsi mi ha scritto Michela, un’infermiera che lavora al reparto Covid dell’ospedale di Senigallia”, ha raccontato Conte. “Con grande dignità mi ha chiesto che i rischi che si stanno assumendo lei e suoi colleghi non siano dimenticati. A nome del governo, ma credo anche del Parlamento, dico che noi non ci dimenticheremo di voi”.

Per fronteggiare la crisi economica scaturita dell’emergenza, Conte ha sottolineato che “è imperativo garantire il massimo grado possibile di liquidità alle imprese” e ha annunciato un nuovo decreto “con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati con il primo decreto” Cura Italia.

Si è poi rivolto all’Ue: “Agisca subito, risposte tardive non utili”. Sulle modalità con cui queste misure sono state attuate, Conte ha spiegato in particolare sullo strumento del Dpcm: “Ci ha consentito di modulare le misure, rendendole adeguate rispetto all’obiettivo di ridurre il contagio”. Il premier ha detto poi di essere “consapevole della necessità del coinvolgimento del Parlamento”.