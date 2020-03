Emergenza Coronavirus: Conte in diretta per gli aggiornamenti. Nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte questo pomeriggio di martedì 24 marzo 2020, con tutte le ultime news e aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dopo la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile con tutti gli ultimi sviluppi sull’evoluzione del Coronavirus, i numeri sulle persone contagiate, i morti ed i guariti, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avviato una diretta, per aggiornare tutti gli italiani su quanto avvenuto nel Consiglio dei Ministri.

«Sono soddisfatto e orgoglioso dei comportamenti dei cittadini, ma sono necessarie sanzioni e continui monitoraggi», ha detto. «Abbiamo deliberato l’adozione di un decreto legge che riordina la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Il nostro assetto non prevedeva un’emergenza di questo tipo. Con questo decreto legge abbiamo regolamentato più puntualmente e in modo più trasparente i rapporti tra l’attività del governo e del Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io vada a riferire ogni 15 giorni».

Inoltre, i presidenti delle regioni e province autonome possono adottare anche misure restrittive e se nel caso più severe ovviamente rimane la funzione di coordinamento del governo. Ed, ancora, «La multa per chi viola le regole anti-contagio salirà da 400 a 3000 euro. Non c’è fermo amministrativo per i veicoli, solo le multe».

Nessuna proroga fino al 31 luglio, ha ribadito: «È solo spazio teorico, ma ho fiducia finisca prima. Siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo di allentare la morsa delle misure restrittive e superarle».