Emergenza Coronavirus, colloquio Conte-De Luca. Atex: “Occorre immediatamente intervenire con una serie di misure”

Pochi minuti fa COLLOQUIO TELEFONICO TRA IL PRESIDENTE CONTE E IL PRESIDENTE DE LUCA.

L’ulteriore rischio del flusso dal Nord per la chiusura delle fabbriche

Il Presidente Vincenzo De Luca ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale ha sollecitato l’adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive. Il premier Conte ha rassicurato De Luca: il Governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito.

De Luca ha fatto benissimo a porre la questione perché già da queste ore si potrebbe verificare un flusso incontrollato di cittadini dal Nord al Sud per la chiusura delle fabbriche imposta con l’ultima ordinanza del Governo.

Occorre immediatamente intervenire con una serie di misure.

Si potrebbe ad esempio ai trasfertisti garantire un immediato sussidio per il pagamento per due mesi dell’attuale alloggio.

Inoltre occorre chiudere IMMEDIATAMENTE tutte le strutture extralberghiere per evitare che centinaia di persone possano mettere a rischio i condomini dove sono attive queste strutture extralberghiere.

Occorre che la protezione civile, come chiediamo da tempo, identifichi e requisisca alberghi e strutture Idonee per l’alloggio di personale medico e paramedico e per cittadini che provengono da altre regione.

Si devono chiudere le strutture extralberghiere e soprattutto si deve rafforzare il controllo per stanare quelle abusive.

È un momento delicatissimo per evitare un potenziale incremento del contagio al SUD

Sergio Fedele Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri