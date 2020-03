Emergenza coronavirus. In Campania continua l’attività dei Centri di Riabilitazione. Lo ha annunciato con un avviso che riportiamo di seguito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

“Si comunica, ad integrazione del DPCM del 9 marzo 2020, che per i Centri di Riabilitazione della Campania l’attività può continuare con l’obbligo tassativo dell’uso di tutti i dispositivi di protezione previsti per gli operatori a contatto diretto con i pazienti, oltre alle misure generali di precauzione in vigore”.