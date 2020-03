Emergenza Coronavirus, Campania. Comunità cinese consegna al Cotugno pacchi con mascherine

Emergenza Coronavirus, Campania. Una comunità cinese campana ha consegnato all’Ospedale Cotugno di Napoli dei pacchi con le mascherine. La notizia arriva direttamente da Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, che dice: “La Comunità cinese della Campania, questa mattina, ha consegnato all’Azienda Ospedaliera dei Colli e, in particolare, all’ospedale Cotugno, pacchi contenenti mascherine ffp3 e altri dispositivi necessari per fronteggiare questo delicatissimo momento che noi tutti stiamo vivendo. A loro il nostro più sentito ringraziamento per questo gesto di profonda vicinanza e solidarietà, una solidarietà che in questi giorni così complessi ci sta arrivando da parte di tutta la cittadinanza.”