Emergenza Coronavirus. Boscotrecase primo in Italia, entra in funzione il robot per la sanificazione

Emergenza Coronavirus. Boscotrecase, entra in funzione il robot per la sanificazione. Primo in Italia. Otto minuti per disinfettare gli ambienti con utilizzo di raggi ultravioletti. La direzione Asl Napoli 3 Sud, tramite il Cio (Comitato infezioni ospedaliere) aziendale, che ne aveva valutato l’opportunità, aveva chiesto la sperimentazione già dallo scorso mese di febbraio 2020.

Da oggi è in funzione presso il Covid hospital di Boscotrecase il nuovissimo sistema di sanificazione e disinfettazione robotico. Nel corso di questa settimana la nuova tecnologia sarà disponibile anche presso gli altri ospedali con pronto soccorso Asl Napoli 3 Sud: Castellammare, Nola, Torre del Greco, Sorrento.

Si tratta di sei sistemi robotici con tecnologia no-touch in grado di sanificare e disinfettare gli ambienti ospedalieri e le tendostrutture in soli otto minuti.

I robot prodotti negli Stati Uniti utilizzano raggi UV-C pulsati generati da una lampada allo xeno che irradia, con una luce UV-C, l’intero spettro germicida (200nm-280nm). L’indicazione è la distruzione di batteri, virus, funghi e spore

attraverso l’interazione con DNA/RNA grazie a diversi meccanismi di distruzione cellulare.

L’utilizzo di tecnologie accessorie, integrando le tradizionali tecniche di pulizia, consente di raggiungere eccellenti risultati così da ridurre la carica di microorganismi presenti nell’ambiente. L’impiego è estremamente rapido e veloce: tramite pochi protocolli da replicare in base alla natura degli ambienti e spazi più complessi, è possibile assicurare anche la disinfezione di tutte le apparecchiature elettromedicali, carrelli, dispositivi e qualsiasi altro materiale presente nei locali sanitari.

Le ambulanze, invece, hanno già a disposizione i nebulizzatori portatili che permettono la decontaminazione e la disinfezione per via area, utilizzando soluzioni a base di perossido di idrogeno.