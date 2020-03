Emergenza Coronavirus. Aiutiamo la sanità campana, la raccolta fondi organizzata da Gennaro Calabrese

Un Gruppo di Giovani Attivisti politici e amministratori locali della provincia di Napoli Ha deciso di impegnarsi in questa raccolta fondi per l’emergenza dovuta al CoronaVirus. che sta mettendo in ginocchio tutta la Sanità Campana. Vogliamo dare ognuno di noi un contributo per la sanità Campana in modo da poter Acquistare con questi fondi Dispositivi di Protezione individuale e Dispositivi Sanitari per consentire agli operatori sanitari, medici, personale della croce rossa di affrontare con le dovute precauzioni questa battaglia contro il nemico invisibile che si chiama CoronaVirus.

Vogliamo raccogliere questa cifra perchè è importante far arrivare quanti più aiuti possibile agli ospedali campani.

Possiamo Batterlo facendo ognuno la nostra parte, noi vogliamo farlo così per aiutare i nostri angeli, i nostri guerrieri che lavorano senza sosta e fanno turni interminabili.

Facciamolo in fretta prima che sia troppo tardi e non riusciamo più a controllare il contagio perchè senza medici senza infermieri non possiamo affrontare questo nemico.

Doniamo per noi ma soprattutto Doniamo per aiutare loro a combattere quest’emergenza non a mani nude.