Emergenza Coronavirus. Ad Amalfi proseguono le attività di controllo sul territorio da parte di Carabinieri e Polizia Municipale, per l’emergenza coronavirus, al fine di limitare quanto più possibile il contagio.

Ricordiamo, infatti, che gli spostamenti sono concessi soltanto in caso di comprovata necessità, per motivi di lavoro o di salute, ed è sempre necessario munirsi dell’autocertificazione. Chi non resta a casa ed esce senza rispettare uno di questi motivi rischia denunce penali, sanzioni e galera.