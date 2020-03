Emergenza Coronavirus. 5 casi in Penisola, altri tamponi in corso. L’appello del sindaco di Sant’Agnello: “Restate a casa!”

Emergenza Coronavirus. 5 casi in Penisola, altri tamponi in corso. L’appello del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

“SIAMO GIA’ ALL EMERGENZA SANITARIA IN CAMPANIA!! 5 CASI ACCERTATI IN PENISOLA SORRENTINA .. ALTRI TAMPONI IN CORSO …CITTADINI CHE CHIAMAMO MEDICI DI BASE E 118 PER FEBBRE E DIFFICOLTA RESPIRATORIA PER AVERE UN TAMPONE MA PER LE TROPPE URGENZE NON SI RIESCONO A FARE !AL

L OSPEDALE DI VICO STANNO ARRIVANDO PORTATI DAL 118 DIVERSI CASI SOSPETTI DA ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI CON DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA A CUI VIENE FATTO IL TAMPONE E SONO LASCIATI LA’ IN ATTESA DI RISPOSTA PERCHE I CENTRI OSPEDALIERI COVID 19 DEDICATI SONO GIA SATURI !!! VI PREGO STIAMO IN EMERGENZA RESTATE A CASA!!!!”