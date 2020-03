Eclanese – Vico Equense 3-5. A segno entrambi i gemelli del gol!

Torna da Venticano il Vico con 3 punti guadagnati dopo una bellissima gara con l’Eclanese. Una partita molto tirata fino alla fine che ha visto Guida mandare in vantaggio la squadra e Schettino realizzare il secondo gol, su rigore ed il terzo su assist di Savarese! Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Varricchio e si portano in parità con una doppietta di Attanasio. Il Vico, però, dopo una serie di cambi, reagisce con cinismo e va a segno prima con Limatola e poi con Guida su rigore. Schettino e Limatola si portano entrambi a 8 reti in campionato!