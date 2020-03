Eboli. Tragedia sfiorata: auto corre contromano, due giovani feriti

Tragedia sfiorata ad Eboli: due giovani sono rimasti feriti a causa della corsa contromano di un’auto, per le strade del centro. I due ragazzi hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, quando nella notte di sabato scorso, il conducente di una Citroen C3 ha percorso in senso di marcia vietato via Quattro Giornate di Napoli, andando a sbattere contro la vettura dei due sfortunati all’incrocio con Piazza Flavio Gioia.