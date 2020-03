IL DR. CARLO ALFARO UN MESSAGGIO DI FORZA E DI ESPERIENZA

20 marzo 2020. Nuovo Coronavirus Covid 19- Messaggio di un pediatra ai suoi pazienti- “Vorremmo sapere tutto su questo maledetto virus: perché è venuto, come si prende, come si evita, quando passerà tutto questo…è giusto informarsi il più possibile sull’argomento, ma attenzione a non esagerare con le notizie: potrebbero farci preoccupare troppo e inutilmente. Distraiamoci pure con altri argomenti! E poi attenzione alle bufale, le notizie false che ci fanno vedere le cose ancora più nere di quello che sono! Chiedete sempre a noi dottori! Questo virus cattivo che fa venire raffreddore, tosse, febbre e mal di gola si prende stando vicini vicini alle persone perciò non bisogna uscire e toccarsi con le persone e lavarsi sempre le mani. Se stiamo attenti, siamo più sicuri noi e chi ci sta vicino. Basta tenerci il pensiero: lavarci spesso le mani, non toccarci il naso e la bocca…Per essere sicuri di esserci lavati bene le mani, usiamo acqua e sapone e facciamolo per il tempo necessario a cantare due volte “tanti auguri a te”, poi chiudiamo il rubinetto dell’acqua con un fazzolettino di carta. Teniamo sempre un pacchetto di fazzoletti di carta a portata di mano se ci viene da starnutire o tossire! Evitiamo di scambiarci bottiglie, bicchieri e posate, ognuno adoperi la sua! Disinfettiamo le superfici dove giochiamo o studiamo con disinfettante almeno una volta al giorno, anche se per un poco puzzerà! Quello che rende questo nuovo virus più scocciante di una normale influenza è che proprio perché è un virus nuovo che nessuno ha mai preso prima, nessuno ha anticorpi e quindi potrebbe fare ammalare tante persone, troppe tutte in una volta. Non sappiamo ancora quali siano le medicine giuste, e ci vorranno mesi per avere disponibile un vaccino efficace. Presto avremo queste cose perché ci sono tanti scienziati che stanno lavorando per trovare una soluzione, ma nel frattempo rispettare le regole è il contributo che ciascuno di noi può dare per diminuire il numero di quelli che si ammalano e tornare al più presto alla vita di tutti i giorni. Quante volte abbiamo sognato di stare in casa tutto il giorno, senza andare a scuola o al lavoro, e stare su internet, al telefono, guardare la tv, ascoltare la radio, mangiare e dormire? E ora che siamo obbligati a farlo ci sentiamo di impazzire…approfittiamone invece per riposarci un po’…quando tutto sarà finito potrebbe mancarci questa “pacchia”! Ci sono tante cose che stando a casa possiamo fare e normalmente non abbiamo mai tempo di fare: ascoltare le nostre canzoni preferite, vedere un film o un video, leggere quello che ci piace, studiare con tutto il tempo davanti, scrivere poesie o racconti, colorare, dipingere, curare il nostro corpo, occuparci degli animali o delle piante, mettere a posto le cose, buttare quello che non serve più, cucinare, giocare con i videogiochi, stare su facebook, chattare su whatsapp, e mille altre cose, tutto finalmente con la dovuta calma, un’occasione unica! E ogni tanto annoiamoci pure, perchè la noia spesso porta idee nuove. Stare in casa non vuol dire essere isolati dal mondo! Manteniamoci in contatto. Per fortuna i virus non si contagiano col telefono o con internet! Non ci si puo’ incontrare fisicamente ma il bello della tecnologia è che ci permette di rimanere vicini da lontano. Certo, quello che è brutto è che non è una vacanza, e lo sappiamo bene. Abbiamo paura: di ammalarci, che si ammalino i nostri cari, di andare in ospedale, che non ritorni tutto come prima. E’ normale quando succede qualcosa di insolito avere paura! Non dobbiamo avere paura di avere paura, siamo esseri umani, provare delle emozioni quando ci accade qualcosa è normale e anche bellissimo: il nostro cuore non batte al ritmo costante e metodico del tic tac di un orologio ma cambia la velocità a seconda delle emozioni proprio perché siamo vivi! Anche se non è sempre facile, condividiamo i nostri stati d’animo con gli altri: ci sentiremo meglio! Coraggio, passerà anche questa!” Carlo Doc Alfaro, pediatra, Penisola sorrentina”.