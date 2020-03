Il Doodle di Google oggi è dedicato alla Festa Internazionale della Donna

Questa volta, il Doodle di Google è arrivato con un po’ di ritardo, ma l’attesa è valsa la pena. Non si tratta di un’immagine, come avviene di solito, ma di un vero e proprio video musicale che sta emozionando molte persone. Questa animazione è una creazione di quattro incredibili artiste: Julie Wilkinson, Joayanne Horscroft, Daphne Abderhalden e Marion William. Il Doodle di oggi, celebra dunque la Festa Internazionale della Donna, compiendo un viaggio nel tempo, dal 1800 al 1980, dalla guerra per i diritti e la lotta tra i sessi per le pari opportunità fino al nostro presente.

L’animazione rappresenta la storia di questa potente celebrazione e il significato che ha per le donne di tutte le generazioni.

Lo strato centrale in bianco e nero del mandala riflette le donne di tutto il mondo tra la fine del 1800 e gli anni ’30 tra i movimenti dei lavoratori. Il secondo strato raffigura donne dagli anni ’50 agli anni ’80, un’era di riferimento sulla scia delle spinte verso l’uguaglianza di genere e rapidi cambiamenti allo status quo. Infine, lo strato esterno simboleggia le donne dagli anni ’90 ad oggi, nel contesto dei progressi compiuti da oltre 100 anni di movimenti per i diritti delle donne.

Rende omaggio all’eliminazione delle barriere dai precedenti ruoli culturali e di genere, poiché le donne continuano a mettere in discussione, rivendicare e ridefinire idee sui ruoli che le donne assumono nella società. Mentre le donne che oggi stanno sulle spalle di coloro che hanno combattuto e fatto sacrifici nelle generazioni passate, allo stesso modo portano avanti l’eredità del movimento. Vengono quindi rappresentate le donne di tutti i settori, industrie, nazioni, età e culture, che insistono instancabilmente per farsi carico insieme, aprendo la strada alle generazioni future.

Buona Giornata internazionale della donna 2020!