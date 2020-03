Il doodle di Google dedicato alla primavera: ecco perchè l’equinozio è in anticipo

Ci siamo. Tra poche ore scoccherà l’Equinozio di Primavera, che quest’anno cadrà la prossima notte, alle 03:50 di Venerdì 20 Marzo. Il termine “equinozio” deriva dalle parole latine “aequus” (uguale) e “nox” (notte) e per questo è opinione comune quella secondo cui il giorno e la notte abbiano la stessa durata (12 ore) nella giornata dell’Equinozio di Primavera (e anche in quello d’Autunno), ma non è proprio così, anche se in realtà dal punto di vista scientifico non è proprio così e lo vedremo più avanti.

Intanto è bene ricordare che si avvicina il momento in cui scatterà l’ora legale: il prossimo weekend, nella notte tra Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo, dovremo spostare le lancette un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00 di Domenica, e di conseguenza dormiremo un’ora in meno ma da quel giorno avremo più luce e sole.

Insomma, si respira aria di Primavera e per questo motivo Google ha voluto regalare un bellissimo Doodle a molti Paesi dell’emisfero boreale: si tratta di Italia, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Germania, Turchia, Grecia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Israele, India, Vietnam, Canada, Stati Uniti d’America, Messico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Colombia e Venezuela.

Cos’è un equinozio?

La Terra completa una rotazione intorno al suo asse ogni 24 ore circa. Il tempo che il nostro pianeta impiega per compiere un’orbita intorno al sole è di circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Ma la Terra oscilla anche intorno al suo asse, compiendo una rotazione completa ogni 26.000 anni (precessione assiale). La Terra è inclinata con un’angolazione di circa 23,4° verso il polo celeste, un punto del cielo. Quando la Terra compie la sua orbita annuale, un emisfero è rivolto al sole più dell’altro e quindi ha l’estate. In qualsiasi giorno dell’anno, l’asse terrestre ha una certa inclinazione da o verso il sole. Tuttavia, gli equinozi segnano l’esatto momento, che si verifica due volte all’anno, in cui l’asse terrestre è perpendicolare ai raggi del sole.

La latitudine determina la lunghezza del giorno

Anche se giorno e notte non hanno esattamente la stessa lunghezza nel giorno dell’equinozio, ci sono date in cui giorno e notte sono entrambi molto vicini alle 12 ore. Tuttavia, queste date dipendono dalla latitudine e possono variare di diverse settimane da un luogo all’altro.