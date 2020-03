Domani è la Festa della Donna: tutti gli eventi annullati per il coronavirus, occasione per riflettere

Festa della donna forse un po’ sottotono. Tutta colpa dell’emergenza Coronavirus. Chi se lo sarebbe mai immaginato. La Giornata internazionale della donna che il nostro paese si appresta a celebrare domani sarà sicuramente diversa, rispetto a quelle degli anni passati visti i numerosi eventi che sono stati cancellati questo fine settimana, in ottemperanza alle disposizioni del governo per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. Convegni, cortei in strada, appuntamenti culturali, artistici e scientifici, manifestazioni sportive, happening tra il mondano e il culturale. Tutto o quasi tutto è stato annullato, compresa la cerimonia in programma per domani al Quirinale.

Oggi più che mai bisogna lottare per eliminare definitivamente le disuguaglianze e le discriminazioni che fanno delle donne esclusivamente madri o madonne con il dovere silenziosamente (ma univocamente) imposto dal mondo circostante di lasciare il proprio lavoro per venire in soccorso dei più piccoli e dei più deboli. È quindi importante più che mai andare alle origini della Giornata Internazionale della Donna per scoprirne il significato e l’essenza e trovare, in essi, le ragioni per celebrare le donne e le loro battaglie. La festa della donna è la celebrazione dei diritti e delle conquiste sociali delle donne e serve, ogni anno, a ricordare le discriminazioni e le violenze che, ancora, colpiscono il genere femminile in tutto il mondo.

Perché l’8 marzo è la Festa della donna?

Nei racconti della tradizione popolare si è fatto riferimento a un episodio avvenuto nel 1857 negli Stati Uniti, quando alcune operaie chiuse in fabbrica dal padrone affinché non partecipassero a uno sciopero, persero la vita in un violentissimo incendio. E così, in molti Paesi, compresa l’Italia, è stato fatto molto spesso riferimento a un presunto episodio analogo avvenuto a New York l’8 marzo del 1911, quando nel rogo di una fabbrica persero la vita 134 donne.“