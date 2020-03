Distributori carburante, si rischia lo stop: domani le prime chiusure

Una nota congiunta delle associazioni di categoria dei benzinai comunica che da domani notte cominceranno a chiudere gli impianti di rifornimento carburante

“Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio”, scrivono Faib-Fegica-Figisc/Anisa.

Da domani notte cominceranno a chiudere i benzinai della rete autostradale,compresi raccordi e tangenziali, poi, via via, quelli sulla viabilità ordinaria.