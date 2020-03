DISTANTI MA UNITI: i campioni dello sport contro il coronavirus.

Anche i campioni dello sport, così come tanti personaggi dello spettacolo, hanno deciso di dare un contributo per fermare il contagio del coronavirus in Italia, lanciando la campagna social DISTANTIMAUNITI. Valentino Rossi, Leonardo Bonucci, Andrea Dovizioso, Vanessa Ferrari, Carolina Kostner, Bebe Vio, sono solo alcuni dei tantissimi sportivi che ne hanno preso parte. Dovizioso, per esempio sul suo profilo instagram scrive: “Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci”.