Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato in una videoconferenza trasmessa su Facebook: “Fine marzo sono previsti 1500 contagi, inizio aprile 3000 contagiati e 140 in terapia intensiva. Ritengo che le mezze misure non risolvono il problema e vanno ad aggravare le situazioni dei nostri concittadini. Mi dispiace osservare come l’Italia si confermi un paese del mezzo e mezzo e del fare finta. Non facciamo mai la verifica concreta di quello che accade nella realtà una volta fatta l’ordinanza. L’autocertificazione è una finzione, lo sappiamo che non si controlla niente. E’ arrivato il momento di chiudere tutto, si deve militalizzare l’Italia. L’obiettivo vitale è contenere il contagio. Tutti i corpi dello stato devono essere funzionalizzate rispetto a questo obiettivo. Abbiamo chiesto l’intervento dell’Esercito, sono in arrivo 100 uomini, ma non servirà a molto per la dimensione del problema. Se perdiamo il controllo nell’area più densamente popolata d’Europa, mi riferisco a quella campana, conteremo migliaia di morti. Mi auguro che ci siano decisioni definitiva, le decisioni tampone non servono a niente”.

De Luca prosegue: “Le pattuglie devono avere i poteri di sanzionare le persone che sono ancora in strada. Io credo che sia indispensabile il controllo militare nelle strada. Dobbiamo bloccare l’aumento esponenziale del contagio del Sud, se no avremo un problema moltiplicato per tre rispetto alla Lombardia e non ce la potremo fare. In Campania i casi sono aumentati per via del contro esodo dal Nord e per via di cittadini che non rispettano le restrizioni. Se la gente continuerà ad essere ignorante e civile tra una settimana conteremo migliaia di morti!”