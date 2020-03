Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 3 Sud: le procedure operative da osservare dai soggetti posti in isolamento fiduciario

Riportiamo le procedure operative da osservare dai soggetti posti in isolamento fiduciario diramate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 3 Sud

L’isolamento domiciliare fiduciario si effettua per un periodo di 14 giorni che vanno dall’ultima potenziale esposizione al COVID-19 (che coincide con la data di rientro al domicilio) fino alla fine del 14° giorno successivo a tale esposizione.

Per tutti i soggetti in isolamento domiciliare fiduciario si raccomanda:

– divieto di contatti sociali;

– divieto di spostamento o viaggi;

– obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

– la misurazione della temperatura corporea esterna con termometro digitale o altro termometro in possesso da porre nel cavo ascellare due volte al giorno per 14 giorni;

– in caso di comparsa di sintomi,

· febbre superiore o uguale 37,5°C,

· sintomi simil-influenzali, quali tosse, malessere generale, mancanza d’aria, dolori

muscolari.

La persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;

· Indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi.

I soggetti in isolamento domiciliare fiduciario e i membri della famiglia devono rispettare le seguenti raccomandazioni:

a. Collocare il soggetto in una stanza singola con la porta chiusa garantendo una adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

b. Limitare il numero di coloro che entrano in contatto con il soggetto in particolar modo bambini, anziani o persona con problemi di salute.

c. I membri della famiglia devono stare in una stanza diversa o, se ciò non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro e mezzo dal soggetto (ad es. dormire in un letto separato).

d. Una madre che allatta deve indossare una maschera medica quando è vicino al suo bambino ed eseguire un’igiene accurata delle mani prima di entrare in stretto contatto con il bambino.

1. Limitare i movimenti del soggetto e ridurre al minimo lo spazio condiviso. Assicurarsi che gli spazi condivisi (ad es. cucina, bagno) siano ben ventilati (ad es. Tenere le finestre aperte per più volte durante la giornata).

2. Eseguire frequentemente l’igiene delle mani, particolarmente dopo ogni contatto con persone in isolamento.

3. L’igiene respiratoria deve essere praticata da tutti, specialmente dai soggetti in isolamento, in ogni momento. Con il termine “igiene respiratoria” ci si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l’incavo del gomito flesso, seguite dal lavaggio delle mani.

4. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci.

5. Evitare ogni possibile via di esposizione inapparente (ad esempio evitare di condividere spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, stoviglie, bevande, asciugamani, salviette o lenzuola).

6. Gli utensili da cucina e i piatti devono essere puliti dopo l’uso con normale sapone o detergente e acqua e possono essere riutilizzati anziché essere eliminati. E preferibile utilizzare stoviglie monouso.

7. Pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita in acqua (10 parti di candeggina e 90 parti di acqua; un tappetto di candeggina in 1 litro di acqua).

8. Pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60–90 ° C con un comune detergente domestico e asciugare accuratamente.

Quando un contatto, durante il periodo di sorveglianza, manifesta sintomi specifici tanto da predisporne il ricovero, l’indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti deve partire dai 14 giorni antecedenti la comparsa dei sintomi.