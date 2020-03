Didattica online: a Vico Equense è possibile? Tra i pochi in Penisola Sorrentina senza fibra ottica

Didattica e lavoro a distanza, a Vico Equense è possibile? Sono in molti a porsi questa domanda. L’offerta fibra, da parte di tutti i principali operatori telefonici nazionali, ha raggiunto da anni tutti i comuni della Penisola Sorrentina, frazioni collinari comprese.

A Vico Equense purtroppo, ancora oggi, in special modo per le frazioni collinari, per “diverse e particolari situazioni” tutti i principali operatori telefonici non sono in grado di offrire il servizio fibra. Oggi come oggi cittadini, imprese, scuole, servizi, delle frazioni collinari del comune, sono penalizzate.