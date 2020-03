Didattica online a Vico Equense è possibile grazie ad Argosid . I complimenti da Positanonews

Vico Equense. La redazione di Positanonews ha ricevuto una notizia imprecisa sui problemi nelle zone alte che ci chiarisce con professionalità e correttezza Umberto Palomba, responsabile del progetto BLINK (Broadband Linked Infrastructure Network Keystone) di Argosid Network srl, precisa quanto segue:

– il Comune di Vico Equense è coperto dalla fibra ottica di Argosid per la quasi totalità dei cittadini

– la fibra è stata posata da Argosid con investimenti privati e non usufruendo di finanziamenti pubblici

– qualunque Operatore può, investendo proprie risorse (e quindi non risorse pubbliche), posare fibra ottica ed offrire ai Cittadini di Vico Equense servizi simili a quelli che offre la Argosid Network e nessuna Amministrazione potrebbe impedirlo stanti le norme vigenti

– qualunque Operatore può, sottoscrivendo appositi accordi, come previsto dalle norme vigenti, offrire, per il tramite di Argosid Network così come normalmente accade per i servizi offerti attraverso l’infrastruttura dell’Operatore Incumbent, servizi analoghi ai cittadini di Vico Equense

A volte sfuggono degli articoli, purtroppo chi fa bene viene invidiato, e ostacolato, e Palomba con la sua famiglia di Argosid sta facendo benissimo anche a Piano di Sorrento dove ha fatto arrivare la linea. Facciamo i complimenti per gli sforzi e per il lavoro fatto da Palomba e da Argosid, anche a Vico Equense, come nel resto della Penisola sorrentina, la didattica online va , sperando di superare al più presto questo momento.

Di seguito la fonte, una pagina facebook , che ha riportato la notizia infondata a cui si era erroneamente fatto riferimento :