Didattica online . Il Comprensivo di Minori Rossellini primo in Costiera amalfitana. I complimenti del sindaco Reale

Minori , Costiera amalfitana. Questa mattina alle 9 è scattata la campanella virtuale per gli studenti del Comprensivo Rossellini, la prima scuola ad attivarsi in Costa d’ Amalfi . L’emergenza coronavirus ha spinto il governo a chiudere le scuole di tutta Italia fino al prossimo 15 marzo. A Minori, così come accaduto anche in altri istituti, è stato attivato il sistema di didattica online.

E’ stata creata una sorta di classe virtuale sfruttando i mezzi tecnologici a disposizione come i social network e le mail.

Il ministero dell’Istruzione ha già attivato due call per chiedere a gran voce un aiuto a quelle realtà pubbliche o private che vogliano mettere a disposizione gratis soluzioni tecnologiche, di software e di hardware.

Per cercare di limitare i danni e di non far perdere agli studenti parti del programma annuale nell’istituto della Costiera Amalfitana gli insegnanti spiegano e forniscono nozioni a distanza.

Per la splendida iniziativa è arrivato anche il plauso del sindaco di Minori, Andrea Reale:”L’amministrazione comunale di Minori ringrazia la Preside ed il Corpo docente dell’istituto comprensivo Rossellini per aver attivato il sistema di didattica online in tempi davvero velocissimi. Venerdì 6 marzo alle 9.00 è suonata la campanella digitale ed iniziano le lezioni. Il Sindaco Andrea Reale”.

L’istituto scolastico della Divina prova a reagire ad una situazione difficile. I giovani studenti dell’istituto Rossellini e i loro insegnanti sono uno dei simboli della voglia di ripartire della Costiera e dell’Italia intera.