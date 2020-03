Delfo Palumbo. Da Positano a Malaga: “Anche qui la situazione è critica!”

Delfo è un ragazzo di Positano, che si trova, in questo momento in Spagna, per studiare Design a Malaga, un bravissimo artista.

“Adesso cominciano a fare restrizioni anche qui, si comincia ad avere paura”.

” Ho scelto di rimanere qui per continuare a studiare e spero che questa cosa passi presto. Un abbraccio a tutti a Positano