Il decreto “Cura Italia” sospende i licenziamenti per due mesi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha annunciato ieri il nuovo decreto per contenere la crisi (non solo sanitaria) generata dal coronavirus. Attuato il decreto “Cura Italia”, abilitati per il Servizio Sanitario Nazionale – senza più il passaggio dell’esame di Stato per i neo-laureati – diecimila nuovi medici.

Ma non finisce qui. Anche il quotidiano de Il Mattino, riporta le nuove disposizioni di questo decreto che, tra l’altro, sospende per due mesi tutte le procedure di licenziamento per motivi oggettivi. E saranno sospese anche le procedure avviate dal 23 febbraio scorso. Un modo per confermare quello che hanno sostenuto il ministro dell’Economia e quello del lavoro Nunzia Catalfo che nessuno deve perdere il lavoro a causa del coronavirus.