DECRETO CURA ITALIA, IL COMMENTO DI FEDERABERGHI CAMPANIA

“Sarebbe stato preferibile se il governo avesse prolungato la Naspi, riportandola alla stessa durata prevista dalla vecchia indennità di disoccupazione – commenta il presidente di Federalberghi Campania Costanzo Iaccarino – In questo modo l’esecutivo avrebbe garantito una maggiore tranquillità a tutti i lavoratori stagionali del comparto che quest’anno è protagonista di un momento drammatico come dimostrano gli studi internazionali in base ai quali le imprese attive nel turismo sono destinate a perdere circa il 70% del proprio fatturato. Altrettanto insoddisfacenti sono le altre misure varate dal Consiglio dei ministri delle quali auspichiamo una rapida revisione”.