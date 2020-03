Il nuovo decreto. Collaborazione e serenità in penisola sorrentina.

Il nuovo decreto “io resto a casa” prevede il rispetto di alcune regole che i cittadini sono tenuti ad avere, come quello di recarsi a fare la spesa senza creare un assemblamento. Tale disposizione è stata così osservata da stamani quando, per entrare nei supermercati si creava la fila di persone a debita distanza tra loro che a turno entravano per acquistare i prodotti, indossando per tutto il tempo i guanti monouso. Anche il personale ai banchi ed alle casse, era munito di mascherine. Grande collaborazione e tanta serenità, dunque nella penisola sorrentina.