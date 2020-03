Nuovo decreto, aumentano le sanzioni. Il sindaco De Lucia di Positano: “Deve intervenire Mattarella”

“Il decreto governativo dell’emergenza Covid non sarà prorogata fino alla data del 31 luglio”. Ecco la notizia principale emersa dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in diretta alle 18:30 di ieri sera.

Conte ha anche spiegato come da ora in poi sarà prevista una sanzione pecuniaria, una multa dai 400 ai tremila euro, per i trasgressori delle disposizioni del decreto ministeriale, a seconda del tipo di trasgressione. Il premier ha anche specificato che il trasgressore che sarà fermato dalle forze dell’ordine a bordo di un mezzo, pagherà la sanzione ma non gli sarà sequestrato il mezzo.

Il Sindaco di Positano Michele De Lucia, condivide le sue idee con un post sui social network:

Assurdo, il cdm invece di studiare misure per rassicurare le famiglie, cosa fa? Inasprimento delle pene! Continuo a sostenere che deve intervenire il Presidente Mattarella.