De Luca infuriato sul Lungomare di Salerno rimprovera i passanti: “Qui non ci potete stare!”

Salerno – A poche ore dalla conclusione della diretta Facebook dove il Governatore campano ha annunciato le nuove misure restrittive per il contenimento del Covid-19 (ricordiamo che i positivi fino ad ora sono 222 in Campania LEGGI QUI) che oltre al divieto governativo di passeggiare per futili motivi, viene imposto un periodo di quarantena obbligatorio per chi viene sorpreso senza giustificazione valida (LEGGI QUI LA NUOVA ORDINANZA), De Luca mentre rincasava nel suo appartamento situato in Salerno, tempestivamente ha chiesto al suo autista di fermarsi sul Lungomare, dove è sceso e ha iniziato ad infuriarsi contro le persone che passeggiavano godendosi un caldo pomeriggio quasi primaverile “Qui non ci potete stare!” ha urlato il Governatore verso di loro, i quali, come si vede nel video, hanno subito preso le distanze.

Ricordiamo che rispettare le misure di contenimento è importante sia per noi che per gli altri. Solo unendoci sconfiggeremo questo nemico invisibile #iorestoacasa.

Ringraziamo i colleghi di salernonotizie per il video