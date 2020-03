De Luca ferma i cantieri e finalmente a Sorrento si bloccano lavori di edilizia privata effettuati da ditte con operai non residenti. Molti di questi operai e muratori prendevano la vesuviana delle 16.07 o la corsa delle ore 16.37. Troppi equivoci su delibere amministrative nel corso di questo periodo di emergenza. “Inerzia politica” del primo cittadino che non accoglie nemmeno l’appello social, pubblicato su facebook e riportato dal nostro giornale. Appello fatto con sentimento per l’appartenenza alla comunità sorrentina del sig. Gaetano Ruoppo. Oggi Gai in isolamento perchè proveniente da Lodi, per i noti problemi del corona virus. Il sindaco di Sorrento dopo il via libera al motoraduno bloccato da una prima ordinanza dal governatore De Luca subisce altra sconfitta politica per non aver tempestivamente preso provedimenti nel merito di cantieri di edilizia privata ancora aperti in una città deserta. I comuni limitrofi avevano bloccato temporaneamente, per i fatti e la crisi sanitaria, i lavori nel settore edilizio seguendo le disposizioni regionali. GIMAX