Dalla Penisola Sorrentina a Milano: Norma e Anna, infermiere in prima linea contro il virus

Norma e Anna sono due sorelle che qualche anno fa subito dopo la laurea in scienze infermieristiche, lasciano la penisola sorrentina per andare a lavorare al Fatebenefratelli di Milano, ospedale che oggi si trova in prima linea in questa pandemia coronavirus.

Dai loro racconti apprendiamo del superlavoro, della situazione Drammatica, della paura di cadere vittima. Fisicamente sono giovani e forti, riescono a battagliare dando fondo a tutte le loro energie, 24 ore ininterrotte non pesano, ma quello che debilita e mina lo spirito e la passione è il vedere colleghi e medici di riferimento cadere vittima del virus. Fino a quando si è squadra compatta contro il male, alla forza del singolo si somma quella del gruppo, ma quando l’equipe si sfalda, allora subentra l’angoscia, la perdita di orientamento.

La psiche viene messa a dura prova, la vera prova di tutti questi accadimenti. La loro umana fragilità è sostenuta dai centinaia e centinaia di amici della penisola che Norma e Anna hanno raccolto in anni di animazione parrocchiale con musica, canti, gite e solidarietà. Forza Norma, forza Anna vi aspettiamo quando tutto questo sarà finito per abbracciarvi forte.