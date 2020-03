Dalla mezzanotte di oggi, stop ai voli diretti tra l’Italia e la Spagna.

Quella dell’Atalanta potrebbe essere l’unica sfida europea che che si sia potuta giocare perché il Governo iberico nel pomenriggio, ha firmato un decreto per proibire tutti i voli diretti fra l’Italia e la Spagna, partendo dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 25 marzo. Inter, Roma e Napoli dunque sono in attesa di sapere se questo provvedimento coinvolgerà anche lo sport oppure, in via del tutto eccezionale, potranno partire per le trasferte spagnole. Attendiamo ulteriori decisioni in merito.