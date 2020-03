Dal dentista solo per necessità non rinviabili. Ecco le norme sul coronavirus

Cosa fare per il mal di denti col coronavirus? Dal dentista solo per necessità non rinviabili. E’ l’invito rivolto ai cittadini dagli odontoiatri della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), che mettono a disposizione il numero verde 800 144 979, da chiamare in caso di bisogno o di ulteriori informazioni. Anche nello studio del dentista Domenico d’ Esposito di Piano di Sorrento “Le indicazioni sono chiare, solo urgenze. Stiamo rinviando ogni intervento ordinario a dopo il tre aprile ”

“Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la sicurezza dei pazienti – osserva Luca Landi, presidente Sidp – Dal momento che la saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale – sottolinea – limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti, differendo per la durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie”.

“E’ importante inoltre precisare che gli sciacqui con collutori antibatterici – fa presente Landi – non sono in grado di eliminare il virus nella saliva prodotta successivamente agli sciacqui stessi. Ma è necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”. In conclusione, “dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali -spiega -sono alcuni esempi di condizioni cliniche che hanno un carattere di urgenza e che devono poter essere trattate. L’invito è di contattare il proprio dentista per stabilire con lui la regola di comportamento e di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.