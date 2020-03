Dal 6 all’8 marzo Sorrento accoglie la XXI edizione del motoraduno Furbinentreffen

Da domani a Sorrento prende il via la XXI edizione del Furbinentreffen, il motoraduno che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di bikers provenienti da tutta Italia, anche se quest’anno sono esclusi gli amanti delle due ruote appartenenti alla zona rossa per l’emergenza Coronavirus. Al momento non risultano cambiamenti al programma che, se confermato, prevede alle ore 14.00 di domani, venerdì 6 marzo, l’accoglienza dei primi partecipanti presso il Grand Hotel Flora, a pochi passi dal centro della città. Per coloro che arriveranno a Sorrento domani è prevista, dopo la sistemazione in albergo, una cena nel ristorante interno alla struttura ricettiva con un menù basato su specialità “di terra” accompagnate dai migliori vini locali.

A partire dalle ore 09.00 di sabato 7 marzo ci sarà l’accoglienza del resto dei partecipanti sempre presso il Grand Hotel Flora. A seguire la partenza per il “Rally di Cicerenella”, itinerario con road-book in una sorta di caccia al tesoro in moto lungo le strade della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Un percorso enogastronomico e culturale attraverso gli angoli più belli e suggestivi della Campania, alla scoperta delle sue perle storiche ed artistiche, con assaggi di indimenticabili tipicità. Alle 19.00 i partecipanti gusteranno la cena presso il Grand Hotel Flora, questa volta a base di piatti di mare. Dopo la cena uno spettacolo folcloristico che viene offerto dall’amministrazione comunale della città di Sorrento.

Domenica 8 marzo la chiusura con le moto esposte in Piazza Angelina Lauro dove è previsto anche il Memorial Piercarlo Tortora. A concludere una festa con “Brunch Sorrentino” nel cielo del Golfo.