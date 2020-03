#MADICOSAPARLIAMO

Cari Amici,

Vi allego qui (a breve anche via mail ) l’appello di Paolo Monorchio, Presidente del Comitato di Napoli della Croce Rossa che *lancia un appello agli infermieri professionisti per le attività 118 e dialisi e agli aspiranti volontari CRI*. Basta collegarsi al sito della Croce Rossa di Napoli o telefonare ai numeri indicati per avere tutte le istruzioni necessarie. Buon lavoro a tutti e buona giornata. Simonetta.

*COMUNICATO STAMPA*

*CROCE ROSSA, MONORCHIO: SERVONO INFERMIERI PER IL 118 E VOLONTARI TEMPORANEI*

*Napoli, 23 marzo 2020*. “La Croce Rossa di Napoli cerca Infermieri per le attività 118 e dialisi e volontari temporanei”: questo è l’appello lanciato da Paolo Monorchio, Presidente del Comitato Croce Rossa Napoli attraverso le sua pagine social. L’emergenza coronavirus infatti ha portato il Presidente a chiedere agli infermieri una mano con la loro esperienza e buona volontà. *Basta chiamare il numero 081 228 6811 per entrare direttamente con il Comitato di Napoli* così da avere le istruzioni per diventare subito operativi.

Poi, *rispondendo ai tanti – soprattutto giovani – che vorrebbero rendersi utili, Monorchio li invita a diventare volontari temporanei della Croce Rossa. E’ un’occasione per dare una grossa mano a chi è in difficoltà: i volontari temporanei infatti si occupano soprattutto di fare la spesa e di portare farmaci a domicilio agli anziani soli e a tutte le persone “fragili” a cui è assolutamente sconsigliato muoversi anche per andare a fare solo la spesa.* “L’unico requisito – continua Monorchio,– è essere maggiorenni e aver voglia di dare una mano. *Chiamate il numero verde 800-065510 oppure compilate il form all’indirizzo https://volontari.cri.it/ .* Sarete subito contattati dal presidio più vicino che vi indicherà come partecipare al corso di formazione della durata di 5 ore; subito dopo potrete diventare operativi e unirvi a noi”.