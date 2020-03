Crisi sanità in Campania: caos ospedali e ambulanze ferme. Assunzioni in arrivo

La pandemia da Covid-19 unisce e al tempo stesso separa l’assistenza sanitaria del Nord da quella del Sud. La vergognosa mancanza di presidi sanitari come le mascherine ha riguardato tutta l’Italia. Ieri, soprattutto per il Nord, è stata risolta dai cinesi. I “focolai” di Lombardia, Veneto e Piemonte hanno stressato perfino la più organizzata ed efficiente assistenza del Nord Italia ponendoci di fronte a un interrogativo. Che succede se il “focolaio” di Covid- 19 si trasferisce al Sud? La foto delle cinque ambulanze (tutte con pazienti a bordo) ferme per oltre un’ora davanti al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno è diventato immediatamente virale, a riportarlo è Il Riformista.

Per far fronte ad una tale emergenza sanitaria in Italia, la Regione Campania ha programmato 1.600 assunzioni di personale sanitario tra infermieri, medici, e operatori socio-sanitari. Grazie allo scorrimento delle graduatorie dei Concorsi Pubblici, inizialmente saranno impiegati 1.200 infermieri, che poi diventeranno 1.500.