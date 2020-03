Cracco chiude i ristoranti e cucina per la mensa dell’Ospedale di Milano per chi combatte il coronavirus

Cracco chiude i ristoranti e cucina per la mensa dell’Ospedale di Milano . Un bel gesto di solidarietà per chi combatte il Coronavirus Covid-19 C’è anche lo chef Carlo Cracco a lavorare nel cantiere del nuovo ospedale alla Fiera di Milano City. Con la sua squadra del ristorante in Galleria prepara i pasti per gli operai e si dice pronto a continuare anche quando la struttura sarà funzionante. In effetti, i suoi locali in città, come tutti gli altri, sono chiusi e lo chef ha deciso di continuare a darsi da fare per chi ha più bisogno.

«Un piccolo contributo per aiutare gli addetti che lavorano giorno e notte – spiega Cracco -. Nella struttura non c’è la mensa e noi tutti siamo a casa con il ristorante chiuso, così abbiamo dato la nostra disponibilità».

La Fondazione Fiera e la Regione non se lo sono fatto ripetere e così, indossati mascherina, guanti e casacca bianca da chef, il famoso stellato ha preparato per cominciare un’insalata di riso con verdure e una frittata con verza, zucca e castagne. Circa cento porzioni al giorno, un menù che varia quotidianamente, e il servizio per la consegna della “schiscetta” agli operai.

«Ci prendiamo cura di loro – racconta Cracco – è quello che possiamo fare noi, che stiamo bene. Oltre a restare a casa per non diffondere ulteriormente il virus».