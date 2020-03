COVID19: \"Dobbiamo avere fiducia nell\'Italia\".

Sorrento / Amalfi . E’ ormai da circa un mese che la notizia principale riguardante il nostro Paese è il COVID19, chiamato più comunemente CORONAVIRUS.

Forti sono state le precauzioni che il Ministero della Salute ha adottato, come ad esempio la sospensione di qualsiasi attività didattica, scuole & università, in tutta Italia dal 05 al 15 marzo.

La situazione, purtroppo, si presenta per niente favorevole al turismo: basti pensare all’enorme afflusso che in questo periodo, caratterizzava la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

La condizione odierna, si presenta alquanto diversa.

Molte le strutture ricettive, che prevedono un’apertura piuttosto tardiva dell’attività: situazione diversa dagli anni passati dove l’inizio del mese di marzo era visto come “l’apertura” alla bella stagione, “decollo” della grande affluenza turistica in Penisola.

Cosa succederà al nostro turismo che si presenta come pilastro fondamentale della nostra economia?

Purtroppo, si sta sviluppando un vero e proprio allarmismo: numerose le cancellazioni di soggiorni con causa principale il Coronavirus.

Eppure, bisognerebbe tener conto della statistica basata proprio sulle più ricche e belle mete turistiche dell’intera Europa, effettuata dai Paesi Bassi.

La statistica mostra che, l’Italia, al momento, presenta zone verdi e gialle. Le zone verdi, ( inclusa anche la nostra regione), sono le zone che presentano un “basso” rischio di contagio, mentre le zone gialle, sono appunto quelle “colpite” maggiormente da questo virus, ovvero le “zone rosse”.

Questa statistica, tuttavia, non VIETA la visita del nostro paese, ma, come anche il Ministero della Salute consiglia , se si decide di viaggiare, di prendere le giuste precauzioni in modo da non correre rischio: posticipare un determinato viaggio, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o anche soluzioni a base di alcool, mantenere una distanza di almeno 2 metri dalle persone (specialmente se presentano tosse e febbre), evitare di toccare occhi, naso o bocca se sono presenti febbre, tosse e difficoltà respiratorie.

“Dobbiamo avere fiducia nell’Italia”. Ecco cosa ha suggerito il Capo dello Stato Mattarella, invitando anche tutti i cittadini ad “evitare” stati di ansia immotivati che, ovviamente e purtroppo, si presentano controproduttivi.

“Siamo un paese moderno” afferma, ” con un eccellente sistema sanitario nazionale… Supereremo la condizione di questi giorni.”

E’ un augurio che noi tutti ci facciamo e che vogliamo condividere con tutti gli albergatori della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.

Le nostre sono mete turistiche bellissime, che meritano di essere vissute e visitate e che torneranno a splendere come hanno sempre fatto.

D’altronde, ogni tempesta ha una sua fine.