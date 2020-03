Covid 19, un numero verde per il sostegno psicologico di pazienti positivi e delle loro famiglie. L’Asl Napoli 3, tra le iniziative messe in campo per contenere gli effetti dell’epidemia, ha istituto il numero verde 800936630 attivo da lunedì 30 marzo, tutti i giorni dalle 8 alle 20.

I soggetti maggiormente a rischio sono i pazienti affetti da Covid-19, ospedalizzati o in quarantena domiciliare, le loro famiglie e gli operatori sanitari coinvolti nel sistema cura.

Al numero verde, il cittadino può richiedere aiuto sia per esigenze sociali, sia mediche, sia psicologiche. Sono coinvolte una squadra di assistenti sociali che accoglie le richieste, fungendo da ponte fra il bisogni espressi ed i servizi preposti ed un gruppo di psicologhe su aree multiple d’intervento. Queste ultime, esperte di intervento “sul campo” lavoreranno al fianco ed a supporto degli operatori e dei pazienti ricoverati presso il Covid Hospital Asl Napoli 3 Sud di Boscotrecase, recandosi direttamente in loco e proponendo accoglimento e sostegno diretto e telefonico o online, attraverso un intervento che tiene in considerazione le linee previste dalla psicologia dell’emergenza.

Responsabile del progetto è Maria Galdi, direttore del Dipartimento attività territoriali ed integrazione sociosanitaria, supportata dal servizio relazioni con il pubblico Asl Napoli 3 Sud diretto da Angela Improta.