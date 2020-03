COVID-19. IO RESTO A CASA.

Jovanotti, Sorrentino, Ligabue, Fiorello, Amadeus, Maria Grazia Cucinotta, i Negroamaro, Beppe Fiorello, Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro, Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria sono tanti gli artisti che stanno aderendo in queste ore alla campagna #iorestoacasa nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19.

Gli Amici e le Amiche, gli Artisti e le Artiste, che seguono la mia intensa attività culturale e critica, sanno, perfettamente, che amo viaggiare per vedere gallerie, musei e locations varie e curare mostre.

Ho rimandato tutti gli impegni, a data da destinarsi.

Da ieri sera, resto a casa.

Consiglio di seguire il mondo, “telescopicamente”, “da fermo”, “tranquillamente”, da casa.

Conviene.

E’ questione di consapevole responsabilità.

Comunque, continuerò a scrivere articoli e segnalazioni per le pagine culturali di CulturaNews.

Maurizio Vitiello